29 ноября жители улицы Советской в Брянске останутся без воды

СЕГОДНЯ 16:42 2018-11-28T16:42:00+03:00

К водопроводу будут подключать дом №81

Изменить размер текста: A A

На улице Советской в Брянске в четверг, 29 ноября, не будет воды. С 9.00 до 19.00 рабочие будут подключать к сетям многоквартирный дом №81, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Ограничение коснется домов №№78, 79, 79/1, 79/2, 88, 90 и 94.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».