29 ноября жители улицы Советской в Брянске останутся без воды
К водопроводу будут подключать дом №81
Ограничение коснется домов №№78, 79, 79/1, 79/2, 88, 90 и 94.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На улице Советской в Брянске в четверг, 29 ноября, не будет воды. С 9.00 до 19.00 рабочие будут подключать к сетям многоквартирный дом №81, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Ограничение коснется домов №№78, 79, 79/1, 79/2, 88, 90 и 94.
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