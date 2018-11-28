В Брянске директором спортшколы "Олимп" стал Юрий Солонкин

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-28T16:30:43+03:00

Такое решение приняли на заседании горсовета

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У брянских учреждений спорта и культуры появились новые руководители. Их должности согласовали на очередном заседании горсовета, которое прошло в среду, 28 ноября.

Юрий Солонкин стал директором детско-юношеской спортшкола «Олимп». Владимира Макарова депутаты назначили директором городского концертного объединения.

Также на заседании приняли решение о награждении знаком «За безупречную муниципальную службу городу Брянску» трех сотрудников управления культуры Брянской городской администрации и специалиста Володарской районной администрации, сообщает пресс-служба горсовета. Стаж у каждого сотрудника больше 20 лет.

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