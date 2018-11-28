В жуковском доме культуры 29 ноября откроется кинотеатр
В Жуковском районной доме культуры в четверг, 29 ноября, в 13.00 откроется 3Д-кинотеатр. Большой ремонт помещения для кинозала начался в июле. На покупку оборудования выделили пять миллионов рублей, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области. Эти деньги потратили на новые кресла для зрителей и проектор. Больше полутора миллионов рублей из бюджета района направили на ремонт помещения.
Новый кинозал рассчитан на 75 мест. Посещать его смогут и люди с ограниченными возможностями. Кроме показов фильмов, в кинозале будут проходить интерактивные программы и концерты для молодежи и людей старшего поколения.
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