Брянцам предложили обсудить проект городского бюджета на следующий год

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-28T16:03:08+03:00

Те, кто хочет принять участие, должны подать заявку до 11 декабря. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Брянцам предложили обсудить проекты городского бюджета на следующий год и Стратегии социально-экономического развития. Предложения жителей ждут до 3 декабря в горсовете.

Публичные слушания по проектам пройдут 17 декабря в 11.00 в Городском Доме культуры Советского района. Те, кто хочет принять участие, должны подать заявку до 11 декабря.

С документами публичных слушаний можно ознакомиться на официальном сайте города Брянска во вкладке «Публичные слушания».

ВАЖНО

Прием предложений и заявлений проходит по адресу: пр-т Ленина, 35, каб. № 53. В рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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