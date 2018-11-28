В Брянской области открыли «горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции

СЕГОДНЯ 15:46 2018-11-28T15:46:27+03:00

Брянцы узнают о мерах профилактики, принципах безопасного поведения, о возможностях бесплатного анонимного тестирования. Фото: Алексей ФОКИН

Задать свои вопросы можно с 26 ноября по 7 декабря

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В Брянской области в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом открыли «горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции. Задать вопрос специалистам можно с 26 ноября по 7 декабря, сообщает Управление Роспотребнадзора по Брянской области.

Брянцы узнают о мерах профилактики, принципах безопасного поведения, о возможностях бесплатного анонимного тестирования.

ВАЖНО

Телефон "горячей линии": 8 (4832) 72-18-21, а также 72-24-28, с 10 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 15.45.

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