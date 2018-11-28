На трассе в Клинцовском районе автомобилист снес дорожный знак и оказался в кювете
Как говорят в областной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением
Во вторник, 27 ноября, на трассе «Клинцы-Сураж» произошло ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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Во вторник, 27 ноября, на трассе «Клинцы-Сураж» произошло ДТП. Здесь около 14.20 опрокинулась легковушка.
- По предварительной информации, 22-летний водитель "Ауди-80" не справился с управлением, снес дорожный знак и выехал в кювет, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - После этого машина опрокинулась.
В автоаварии молодой человек получил травму головы, сотрясение мозга, переломы руки, ноги и носа. Пострадавшего госпитализировали в клинцовскую районную больницу.
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