2018-11-28T15:28:55+03:00
Общество

Брянцев пригласили на зимние экскурсии к зубрам

В это время года больше шансов встретить диких животных
Марина АНТОНОВА
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Фото: Владимир Омелин.Фото: Владимир Омелин.
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Брянцев пригласили на зимние экскурсии к зубрам в заповедник. В это время года больше шансов встретить диких животных. На кордон «Пролетарский», где расположены подкормочные и смотровые площадки, довезут на «буханке». Экскурсия рассчитана на группу до восьми человек. Вероятность встретить зубров - около 90 процентов, сообщают в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

С собой советуют захватить гостинцы для лесных обитателей: пернатых, белок и косуль. Птицы любят нежареные семечки, грецкие орехи, белки – морковь. А вот кормить с рук зубров – опасно. Они «уважают» только нескольких сотрудников заповедника.

Программа по восстановлению популяции зубра в брянском заповеднике работает с 2011 года, сообщают в пресс-службе «Брянского леса». За это время образовалось стадо, которое состоит из 78 особей. Только в этом году в брянском лесу родилось 14 зубрят. Животные иногда покидают территорию заповедника. Их можно встретить в Суземском, Трубчевском и Навлинском районах.

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