В Брянской области прогнозируют похолодание до минус 19 градусов
29 ноября в Брянской области синоптики прогнозируют похолодание . Температура воздуха ночью составит от минус 15 градусов до минус 10, в низких местах до минус 19 градусов. Днем потеплеет до минус 5, сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области. Погода будет облачной, осадков в этот день не ожидают.На дорогах местами гололедица.
В МЧС просят при понижении температуры воздуха быть особенно осторожными с огнем. Для обогрева квартир использовать масляные обогреватели - они наиболее безопасны.
ВАЖНО
Правила поведения на морозе
1. Одевайтесь по погоде.
2. Откажитесь от алкоголя. Он создает иллюзию тепла и приводят к переохлаждению.
3.Не носите металлические украшения на морозе, в том числе золотые и серебряные.
4. Отпуская ребенка гулять на улице в мороз, помните, что каждые 20 минут ему нужно возвращаться в тепло и греться.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».