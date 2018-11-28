В Брянской области прогнозируют похолодание до минус 19 градусов

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-28T15:22:31+03:00

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29 ноября в Брянской области синоптики прогнозируют похолодание . Температура воздуха ночью составит от минус 15 градусов до минус 10, в низких местах до минус 19 градусов. Днем потеплеет до минус 5, сообщает пресс-служба МЧС по Брянской области. Погода будет облачной, осадков в этот день не ожидают.На дорогах местами гололедица.

В МЧС просят при понижении температуры воздуха быть особенно осторожными с огнем. Для обогрева квартир использовать масляные обогреватели - они наиболее безопасны.

ВАЖНО

Правила поведения на морозе

1. Одевайтесь по погоде.

2. Откажитесь от алкоголя. Он создает иллюзию тепла и приводят к переохлаждению.

3.Не носите металлические украшения на морозе, в том числе золотые и серебряные.

4. Отпуская ребенка гулять на улице в мороз, помните, что каждые 20 минут ему нужно возвращаться в тепло и греться.

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