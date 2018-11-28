Брянские полицейские нашли вора по обертке от мороженого

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-28T15:09:55+03:00

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В Навлинском районе полицейские нашли вора по обертке от мороженого. На днях в полицию пришел 61-летний потерпевший. Он рассказал, что припарковал свою машину на улице, закрыл ее и отправился в магазин. Его не было около пяти минут. За это время из машины пропала борсетка, в которой лежали четыре тысячи рублей и документы.

- На месте преступления полицейские опросили свидетелей, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Очевидцы вспомнили, что видели около машины подозрительного мужчину, который ел мороженое. В какой-то момент он просунул руку в приоткрытое окно и вытащил из машины сумку.

Неподалеку от магазина полицейские нашли обертку от того самого мороженого. Этикетку, на которой сохранилась слюна предполагаемого преступника, отправили на экспертизу. Криминалисты исследовали биоматериал и нашли его владельцы в базе уже судимых брянцев. Оперативники тут же наведались к нему домой.

35-летний житель Брянска не стал отпираться и показал, куда выбросил борсетку с документами.

Подозреваемого в краже задержали. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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