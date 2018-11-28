2018-11-28T13:24:26+03:00
Происшествия

Трем бывшим брянским студентам грозит до восьми лет колонии за взятки

Они планировали за деньги успешно сдать осеннюю сессию, пройти практику и получить диплом
Марина АНТОНОВА
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Уголовные дела в отношении сотрудников института еще расследуют.Уголовные дела в отношении сотрудников института еще расследуют.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трех бывших брянских студентов будут судить за дачу взятки. Правоохранители закончили расследование уголовных дел. Молодым людям грозит крупный штраф или до восьми лет колонии, сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области.

По версии следствия, студенты пятого курса по направлению «Товароведение» Брянского областного казачьего института технологий и управления за деньги планировали успешно сдать осеннюю сессию, пройти преддипломную практику и получить дипломы. Каждый студент передал 51 тысячу рублей взятки. Расследование в отношении должностных лиц института, которые взяли деньги, еще идет.

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