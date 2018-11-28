Трем бывшим брянским студентам грозит до восьми лет колонии за взятки
Трех бывших брянских студентов будут судить за дачу взятки. Правоохранители закончили расследование уголовных дел. Молодым людям грозит крупный штраф или до восьми лет колонии, сообщают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области.
По версии следствия, студенты пятого курса по направлению «Товароведение» Брянского областного казачьего института технологий и управления за деньги планировали успешно сдать осеннюю сессию, пройти преддипломную практику и получить дипломы. Каждый студент передал 51 тысячу рублей взятки. Расследование в отношении должностных лиц института, которые взяли деньги, еще идет.
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