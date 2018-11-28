Народными мастерами Брянской области стали четыре художника

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-28T12:56:38+03:00

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Народными мастерами Брянской области стали еще четыре художника. Екатерина Гридина и Андрей Зель занимаются росписью по дереву, Анатолий Кропотин и Николай Яшутин мастерят керамические изделия. Художники выдержали экзамен перед экспертным советом по народным промыслам, сообщают в центре «Народное творчество».

В пятницу, 30 ноября, мастерам выдадут свидетельства о присвоении почетного звания. Торжественная церемония пройдет в 16.30 в департаменте культуры Брянской области.

В Брянской области всего 34 народных мастера. Они работают в разных направлениях декоративно-прикладного творчества: народная кукла, керамика, плетение из лозы, вышивка, кружево, художественное стекло, лоскутное шитье, работы из бересты, роспись по дереву, резьба по дереву. Брянские мастера - неоднократные победители всероссийских и международных конкурсов.

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