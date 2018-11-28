В Брянской области черные лесорубы срубили деревьев на 5,3 миллиона рублей
За незаконную вырубку возбудили уголовное дело
Незаконно вырубили 250 кубометров древесины.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Брянской области черные лесорубы срубили 250 кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесу, составил 5,3 миллиона рублей. Незаконную рубку выявили во время проверки природоохранной прокуратуры в Почепском районе.
Были вырублены лесные насаждения дуба, березы, осины, сосны и ольхи, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Сейчас его расследуют.
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