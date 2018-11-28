2018-11-28T12:23:19+03:00
Происшествия

В Брянской области черные лесорубы срубили деревьев на 5,3 миллиона рублей

За незаконную вырубку возбудили уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Незаконно вырубили 250 кубометров древесины.Незаконно вырубили 250 кубометров древесины.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Брянской области черные лесорубы срубили 250 кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесу, составил 5,3 миллиона рублей. Незаконную рубку выявили во время проверки природоохранной прокуратуры в Почепском районе.

Были вырублены лесные насаждения дуба, березы, осины, сосны и ольхи, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Сейчас его расследуют.

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