2018-11-28T12:05:19+03:00
Общество

В Фокинском районе Брянска вновь перекроют движение из-за прокладки ливневки

Работы планируют завершить через несколько дней
Марина АНТОНОВА
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Движение перекроют в четверг, 29 ноября.Движение перекроют в четверг, 29 ноября.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Фокинском районе Брянска вновь перекроют дорогу из-за прокладки ливневой канализации вдоль проспекта Москвоского. На этот раз проехать нельзя будет по улице Новозыбковской возле домов №90 и №92. Движение будет закрыто с четверга, 29 ноября, до завершения работ, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Строители планируют закончить ремонт в этом месте через несколько дней.

Кстати, до 30 ноября остается закрытой для движения участок улицы Спартаковской от улицы Урицкого до Карачижской. Здесь ремонтируют канализационный коллектор.

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