В Брянске водитель такси сбил пенсионера на «зебре»

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-28T11:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советском районе Брянска водитель такси сбил 61-летнего пешехода на «зебре». Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов утра во вторник, 27 ноября, возле дома №81 на улице Калинина.

56-летний автомобилист за рулем «Рено Логан» ехал в левом ряду со стороны улицы Фокина в сторону улицы Гражданской, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Пострадавшего пенсионера госпитализировали с травмами. Водитель был трезвым в момент ДТП. Это установила экспертиза.

Кстати, за прошедшие сутки в Брянске под колеса машин попали сразу три пешехода. Один из пострадавших был пьяным. Он сломал череп, но ушел из больницы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».