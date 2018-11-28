2018-11-28T11:44:44+03:00
Происшествия

В Брянске водитель такси сбил пенсионера на «зебре»

Автоавраия случилась рано утром во вторник
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Советском районе Брянска водитель такси сбил 61-летнего пешехода на «зебре». Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов утра во вторник, 27 ноября, возле дома №81 на улице Калинина.

56-летний автомобилист за рулем «Рено Логан» ехал в левом ряду со стороны улицы Фокина в сторону улицы Гражданской, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Пострадавшего пенсионера госпитализировали с травмами. Водитель был трезвым в момент ДТП. Это установила экспертиза.

Кстати, за прошедшие сутки в Брянске под колеса машин попали сразу три пешехода. Один из пострадавших был пьяным. Он сломал череп, но ушел из больницы.

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