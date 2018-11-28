В Брянске ищут свидетелей смертельного ДТП на проспекте Московском

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-28T11:34:43+03:00

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В Брянске полицейские ищут свидетелей смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Московском в Фокинском районе. Под колесами иномарки погиб 21-летний пешеход, который переходил дорогу по «зебре», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской обалсти.

Напомним, трагедия случилась около половины первого ночи 25 ноября возле дома №32 на проспекте Московском. 18-летний водитель «Нисан Тиана» ехал с превышением скорости. В это время светофор не работал. Пешеход погиб на месте от полученных травм. На водителя завели уголовное дело.

Всех, кто стал очевидцем автоаврии, просят сообщить по адресу: проспект Московский, 61, кабинет 5 или по телефону 8 (4832) 67-03-53.

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