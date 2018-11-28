2018-11-28T11:14:18+03:00
Общество

В Володарском районе у детского сада пройдут сплошные проверки водителей

Автоинспекторы будут ловить тех, кто возит детей без кресел
Марина АНТОНОВА
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До семи лет ребенок должен находиться в автокресле.До семи лет ребенок должен находиться в автокресле.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Володарском районе Брянска у детского сада №148 «Звездный» 30 ноября пройдут сплошные проверки водителей. Дошкольное учреждение находится на улице Есенина.

Автоинспекторы будут стоять здесь с половины седьмого до восьми часов утра, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. И проверять, правильно ли автомобилисты перевозят детей в салонах машин.

Напомним, до семи лет ребенок должен находиться в автокресле. После семи лет его можно пристегнуть штатными ремнями безопасности. Правда, в этом случае лучше ориентироваться на вес и рост ребенка, а не на возраст.

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