В Володарском районе у детского сада пройдут сплошные проверки водителей
В Володарском районе Брянска у детского сада №148 «Звездный» 30 ноября пройдут сплошные проверки водителей. Дошкольное учреждение находится на улице Есенина.
Автоинспекторы будут стоять здесь с половины седьмого до восьми часов утра, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. И проверять, правильно ли автомобилисты перевозят детей в салонах машин.
Напомним, до семи лет ребенок должен находиться в автокресле. После семи лет его можно пристегнуть штатными ремнями безопасности. Правда, в этом случае лучше ориентироваться на вес и рост ребенка, а не на возраст.
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