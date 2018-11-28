В следующем году в Брянской области капитальный ремонт пройдет в 261 многоквартирном доме
Здесь заменят лифты, коммуникации, установят счетчики
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В следующем году капитальный ремонт пройдет как минимум ы 261 многоэтажном доме в Брянской области. Здесь отремонтируют крыши, заменят коммуникации, обновят фасады, установят новые счетчики и лифты. На эти работы потратят 923,8 миллиона рублей.
Как рассказали в правительстве Брянской области, список домов пока не окончательный. В следующем году комиссия регионального фонда капремонта продолжит рассматривать заявки от местных жителей.
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