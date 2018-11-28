Жители поселка под Брянском не могут вечерами добраться до дома

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-28T10:42:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители брянского поселка Добрунь пожаловались на то, что вечерами не могут добраться домой. Маршрутное такси №166 после 20.00 ходит раз в полчаса и иногда даже не останавливается из-за перегрузки. А муниципальный транспорт до поселка не ходит. Местным жителям приходится уезжать на такси.

В комментариях к посту в соцсетях подхватили тему отсутствия общественного транспорта по вечерам в Брянске. С такими же проблемами сталкиваются и жители Меркульева, Супонева и городских окраин. Владельцы маршруток не хотят работать в убыток и ездить с полупустым салоном. Такая же позиция, похоже, у автобусного и троллейбусного предприятий.

Водители маршрутных такси с удовольствием работают только в часы пик, когда в салоне пассажиры едут как селедки в бочке. При этом каждый платит за проезд. Другие варианты работы не выгодны. Брянские маршрутные такси регулярно проверяют различные комиссии из горадминистрации и ГИБДД, но проблемы пока остаются.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».