2018-11-28T12:25:20+03:00
Общество

В Брянске стартовало интернет-голосование за главную новогоднюю елку

На звание символа праздника претендует восемь красавиц [фото]
Марина АНТОНОВА
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Опрос опубликован в официальной группе мэрии.Опрос опубликован в официальной группе мэрии.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске стартовало интернет-голосование за главную новогоднюю елку, которую накануне праздника установят в Круглом сквере. На звание символа Нового года претендуют восемь красавиц. Они растут в разных районах Брянска и в одном садовом обществе. И, как правило, выросли уже настолько, что мешают обладателям домов и участков.

Претендентов отобрала специальная комиссия из администрации Совесткого района. Главную елку установят в центре города, остальные деревья украсят другие городские площади. Или останутся расти до следующего Нового года.

Опрос опубликован в официальной группе Брянской городской администрации в «ВКонтакте». Голосование продлится до 7 декабря.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

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