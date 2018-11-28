2018-11-28T09:48:28+03:00
Происшествия

Жительница Климовского района переписала на себя дом умершего человека и получила 600 тысяч рублей

Женщину будут судить за мошенничество
Марина АНТОНОВА
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Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.Фото: Иван ВИСЛОВ
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58-летнюю жительницу Климовского района будут судить за мошенничество с «чернобыльским» жильем, которое она совершила еще два года назад. Уголовное дело в ближайшее время будут рассматривать в суде.

- По версии следствия, в 2016 году женщина с сообщником изготовила поддельный договор купли-продажи на дом уже умершего человека, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она планировала получить компенсацию от государства.

Поддельные документы женщина принесла в департамент строительства Брянской области. Ей выделили 600 тысяч рублей из федерального бюджета в качестве компенсации за утраченное после чернобыльской катастрофы жилье.

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