Прокуратура потребовала отремонтировать две дороги в Сельцо

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-28T09:22:45+03:00

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Прокуратура потребовала от чиновников отремонтировать две дороги в брянском городе Сельцо. До этого в администрацию вносили представления. Но так как на них не отреагировали, прокурор обратился с иском в суд.

- Во время проверки выяснилось, что на улице Дмитрия Каменева и улице Кочевига есть просадки грунта, размеры которых больше предельно допустимых по ГОСТу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Автомобили, в том числе и экстренных служб, не могут проехать по улицам с разрешенной правилами скоростью.

Поэтому властей обязали привести автомобильные дороги в нормативное состояние.

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