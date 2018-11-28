Два человека пострадали в ДТП в Комаричском районе

СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-28T09:14:51+03:00

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Два человека, 30-летний водитель и 32-летний пассажир, пострадали в ДТП в Комаричском районе. Авария случилась около половины четвертого дня в понедельник, 26 ноября, на 4-м километре дороги Комаричи-Лубошево.

Автомобилист ехал в сторону Комаричей, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Он не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Водитель ушиб грудь и вывихнул бедро. Пассажир ушиб грудную клетку, сломал ребра и получил травму головы. Двоих пострадавших госпитализировали в районную больницу.

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