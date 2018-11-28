На предполагаемого виновника ДТП на Кургане в Брянске завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:04 2018-11-28T09:04:39+03:00

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В Брянске завели уголовное дело на водителя «Мерседеса», который погубил 30-летнего автомобилиста в ДТП на Кургане Бессмертия. 39-летнего мужчину задержали. Сейчас решают вопрос об его аресте, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Напомним, смертельная автоавария случилась поздно вечером в понедельник, 26 ноября, на улице Дуки. Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Элантра». 30-летний мужчина, который был за рулем второй иномарки, погиб еще до приезда скорой помощи. Две пассажирки «Хендай» получили травмы.

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