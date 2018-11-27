2018-11-27T18:39:44+03:00
Общество

В Брянской области открыли новую дорогу

Реконструкцию трассы Снопот - Рогнедино начали еще в прошлом году
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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27 ноября в Брянской области открыли участок новой дороги. Она связала два населенных пункта: Рогнедино и Снопот.

Реконструкцию трассы начали еще в прошлом году. Тогда рабочие отремонтировали 2,5 километра. В этом году работы продолжились. На месяц раньше срока введен участок дороги протяженность 6,7 километра, говорят в пресс-службе правительства брянской области. В планах - продолжение реконструкции дороги до населенного пункта Снопот.

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