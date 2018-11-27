В брянском селе отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт
На благоустройство медучреждения потратят полмиллиона рублей
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В Брянской области отремонтируют еще один фельдшерско-акушерский пункт. Работы пройдут в медучреждении села Ружное, что в Карачевском районе, сообщает ГТРК "Брянск".
На ремонт потратят полмиллиона рублей. Деньги пойдут на оборудование и ремонт помещений. Работы начнутся уже в следующем году.
Кстати, брянские ФАПы в следующем году получат 325 миллионов рублей на благоустройство.
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