2018-11-27T18:14:00+03:00
Общество

В Брянской области начала работу новая водонапорная башня

Ее построили в поселке Мирный
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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27 ноября в Брянской области прошло торжественное открытие новой водонапорной башни. Она появилапсь в поселке Мирный Гордеевского района.

- В многоквартирных домах была слабая подача воды, и летом она не доходила до верхних этажей,- говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Старая башня отработала больше 60 лет. Новое сооружение объемом 50 кубометров дало поселку Мирный качественное водоснабжение.

К слову, в Гордеевском районе прошел ремонт водопровода на улице Заозерная в селе Гордеевка и по улице Калининская в селе Творишино.

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