Брянская каратистка Мария Ларюхина стала чемпионкой Европы

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-27T17:59:18+03:00

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Брянская спортсменка Мария Ларюхина стала чемпионкой Европы по каратэ «Сетокан». Наша землячка выступала в составе сборной России на соревнованиях, которые проходили с 23 по 25 ноябя в Сербии. В туринре участвовали сборные 27 стран и 742 спортсмена.

В общекомандном зачете победила сборная команда России. Спортсмены заработали 26 медалей, из которых 14 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых.

Отличилась на турнире уроженка Брянска Мария Ларюхина. В дисциплине «командное кумитэ» среди женщин она заняла первое место, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Брянская спортсменка провела четыре боя, три из которых выиграла и один свела к ничьей. После турнира девушке присвоили звание мастера спорта международного класса.

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