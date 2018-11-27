СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-27T17:39:40+03:00

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17 декабря в 11.00 в Городском Доме культуры Советского района (Брянск, ул. Калинина, 66) пройдут публичные слушания. Участники слушаний обсудят проект бюджета города Брянска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Также будет рассмотрена Стратегия социально-экономического развития города Брянска на период до 2030 года.

Как рассказал Глава города Брянска Александр Хлиманков, сейчас ведется прием предложений и заявлений по вопросам публичных слушаний. Подробнее с полным пакетом документов можно ознакомиться на официальном сайте города Брянска во вкладке «Публичные слушания».

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