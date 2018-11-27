2018-11-27T16:30:40+03:00
Общество

Брянцы обсуждают в соцсетях лежащего на полу пьяного мужчину в больнице

Фотографию сделали в приемном покое
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Катя Дядина.Фото: vk.com, Катя Дядина.
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Брянцы обсуждают в соцсетях пьяного мужчину, который спит на полу в городской больнице №1 на улице Камозина. Фотографию сделали в приемном покое. На вопрос автора снимка, нельзя ли помочь несчастному, санитарки ответили, что он пьяный, мол, не нравится – возьмите и поднимите.

В комментариях пишут, что нетрезвым бездомным часто разрешают прийти в себя в приемном покое больницы. Вытрезвителя в Брянске нет. Хотя открыть его обещали еще осенью прошлого года в центре для бездомных. Поэтому тех, кто перебрал спиртного и заснул на морозе, девать просто некуда. Медицинская помощь им не требуется. Поэтому в палату их положить не могут.

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