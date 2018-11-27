В Брянске водитель грузового такси чуть не сбил пешеходов на «зебре»

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-27T15:44:45+03:00

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В Бежицком районе Брянска водитель грузового такси чуть не сбил пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Автомобилист еще выехал и на встречную полосу на пешеходном переходе. Возможно, так он попытался избежать столкновения с остановившейся впереди легковушкой.

Запись с видеорегистратора опубликовали утром во вторник, 27 ноября, в официальной группе городской Госавтоинспекции в соцсетях. Автоинспекторы уже нашли и наказали водителя фургона ГАЗ-3302. Правила дорожного движения он нарушил в понедельник, 26 ноября, возле дома №8 на улице Флотской. Его оштрафовали за то, что не пропустил пешеходов и выехал на встречную полосу, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

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