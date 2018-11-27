В Брянске гость напился и зарезал хозяина дома

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-27T15:30:20+03:00

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36-летнего жителя Брянска будут судить за убийство. Правоохранители завершили расследовать уголовное дело.

- По версии следствия, вечером 8 сентября мужчина гостил в жилом доме на улице Меловой в Чайковичах, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Он выпивал с хозяином жилища. Владелец вдруг стал попрекать его тем, что приятель много выпил спиртного. Тогда мужчина схватил нож и несколько раз ударил хозяина.

Мать потерпевшего настигла злоумышленника на месте преступления. Тот бросил нож и убежал.

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