В Брянске начали благоустраивать родник в Нижнем Судке

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-27T14:32:11+03:00

На работы выделили почти 770 тысяч рублей

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В Советском районе Брянска начали благоустраивать родник «Белый колодезь», который находится в овраге в Нижнем Судке. Работы идут около недели, пишут пользователи в соцсетях. На капитальный ремонт родника выделили почти 770 тысяч рублей. Победителя аукциона определили 19 ноября. Работы подрядчик должен завершить к 24 декабря.

Сейчас рабочие формируют бетонную стену. Сам ручей пока направили по склону оврага. Раньше вода текла через деревянный настил. Вокруг отремонтируют металлическую лестницу и поручни. У родника по проекту должен появиться навес и беседка. Общая площадь благоустройства - 48 квадратных метров.

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