В райцентре Брянской области построят объездную дорогу
Деньги выделят по программе развития моногородов
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В Погаре собираются построить объездную дорогу. Ее проект обсудили на выездном совещании. На следующий год также запланировали реконструкцию трех уже существующих трасс. На ремонты и строительство потратят около 120 миллионов рублей. Деньги выделяют по федеральной программе развития моногородов.
В брянском райцентре планируют модернизировать картофельную фабрику. До 2020 года на проект потратят 110 миллионов рублей. Именно для него нужна современная логистика, в том числе и хорошие дороги.
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