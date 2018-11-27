В Брянской области поймали двух угонщиков машин
В Брянской области будут судить двух мужчин, жителя Ленинградской области и жителя Санкт-Петербурга. Их обвиняют в кражах автомобилей.
- По версии следствия, сообщники специализировались на похищении автомобилей марки «Тойота», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - С октября по декабрь прошлого года они угнали четыре машины. Один из фигурантов уголовного дела украл еще две машины той же марки и сигнальный револьвер «Наган».
Злоумышленники похитили автомобили у жителей Брянской, Вологодской и Тверской областей. Ущерб от преступлений составил почти 10 миллионов рублей.
Угонщиков задержали в Брянском районе. Они ехали на украденной иномарке.
Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.
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