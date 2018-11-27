В Брянской области поймали двух угонщиков машин

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-27T14:01:27+03:00

Ущерб от преступлений составил почти 10 миллионов рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Они специализировались на автомобилях «Тойота»

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В Брянской области будут судить двух мужчин, жителя Ленинградской области и жителя Санкт-Петербурга. Их обвиняют в кражах автомобилей.

- По версии следствия, сообщники специализировались на похищении автомобилей марки «Тойота», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - С октября по декабрь прошлого года они угнали четыре машины. Один из фигурантов уголовного дела украл еще две машины той же марки и сигнальный револьвер «Наган».

Злоумышленники похитили автомобили у жителей Брянской, Вологодской и Тверской областей. Ущерб от преступлений составил почти 10 миллионов рублей.

Угонщиков задержали в Брянском районе. Они ехали на украденной иномарке.

Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.

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