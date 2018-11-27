2018-11-27T13:40:41+03:00
Общество

Горе-автоугонщик из Брасова снес столб и три забора

Теперь 26-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии
Мария Дедкова
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Суда он будет ждать в СИЗО.Суда он будет ждать в СИЗО.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брасове полицейские по горячим следам задержали неумелого угонщика. Путь злоумышленника правоохранители отследили по повреждениям в поселке.

- Через несколько метров от дома хозяина машины злоумышленник врезался в столб, потом повредил дверь магазина и снес три забора, - говорят в брянской полиции. - Через три часа по подозрению в угоне задержали 26-летнего местного жителя.

Он рассказал, что возвращался домой и решил сократить путь на чужом автомобиле. То, что у него нет прав, пьяного мужчину не смутило. После нескольких ДТП, горе-угонщик понял, что не сможет уехать и оставил автомобиль.

Теперь жителю Брасова грозит до пяти лет колонии. Суда он будет ждать в СИЗО.

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