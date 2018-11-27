Памяти Александра Панченко

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-27T12:37:19+03:00

В Городском выставочном зале в кругу друзей открыли выставку памяти брянского дизайнера и художника, Почётного гражданина города

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Связующее звено, гений, талант, подвижник, созидатель, - все эти определения звучали в адрес Александра Сергеевича из уст друзей, родных и тех, кто работал вместе с ним. В малом выставочном зале собрана коллекция планшетов дизайнера, его разработки, реализованные в жизнь.

Приехав в Брянск в 1976 году по распределению, он остался здесь навсегда. 13 лет работал главным художником города. Основал Брянское отделение Союза дизайнеров России.

Первую свою весомую награду Александр Панченко получил за проект парка «Юность», который удостоен серебряной медали ВДНХ СССР в конце 1970-х. В 1981-м становится членом Союза художников как художник-дизайнер.

На его счету около сотни реализованных социально значимых проектов. В том числе дизайн кукольного театра, интерьеры Дворца пионеров, музея завода «Дормаш», а также планирование парка «Юность» в Володарском районе, проект и интерьеры утраченного музея «Брянский лес», экстерьер железнодорожного вокзала Брянск-I, театральная площадь, интерьеры театра.

С 1990 года Александр Панченко — член Союза дизайнеров России. В 2004 году Александр Панченко становится членом Международной ассоциации дизайнеров.

В 2009 году он реализует проект парка «Звёздный», который украсил центр города. Его планы благоустройства площади Партизан, сквера Проскурина признаются лучшими и воплощаются в жизнь. Он же автор дизайна интерьеров киноконцертного зала «Дружба», музея «Вщиж», один из создателей проекта мемориального комплекса «Хацунь», разрабатывал дизайн центральных площадей Рогнединского, Дубровского, Комаричского, Суражского, Севского районов. Автор проекта мемориального комплекса в поселке Косицы Севского района, парка в Глинищево.

Коллеги отметили его уникальную способность объединять людей вокруг себя. Для них он остаётся очень скромным и трудолюбивым, опровергшим традицию конфликта власти и таланта. Всё брянское сообщество художников, дизайнеров и архитекторов признало его связующим звеном с государственной системой.

Рассказывая о совместной работе с Александром Панченко, заместитель губернатора Александр Жигунов отметил, что архитектор всегда находил источники в книгах:

- Он искал уникальное содержание, формировал концепцию каждого проекта, вкладывал душу, оживлял, работал так, чтобы сделать город, село или район узнаваемым. Он гениальный архитектор с очень ценным талантом, которому не перестаёшь удивляться.

На памятной выставке представлены проекты и визуализации уже привычных для горожан площади Партизан, площади Революции, памятного знака в честь 1000-летия Брянска, недавно отремонтированных лестницы по бульвару Гагарина, Семёновского сквера и многих других. Помимо знаковых мест в городе и области Александр Панченко разрабатывал проекты и для детских площадок в городских дворах, на территории областной больницы, в парке Железнодорожников, в детских садах.

Говоря о Почётном гражданине города Брянска Александр Хлиманков отметил:

- Всю свою жизнь он подарил городу и его жителям. Оставаясь до последнего в строю, он приезжал вместе с нами на объекты строительства, чтобы рассказать свои идеи. Ему доверяли и власти, и строители, и жители. Его скверы и площади, интерьеры и фасады навсегда останутся в истории Брянска.

Александра Панченко не стало 17 сентября, в День города Брянска. 25 ноября ему исполнилось бы 70 лет.

Юбилейная выставка, посвященная 50-летию его творчества, открыта для посетителей в Городском выставочном зале до 9 декабря.

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