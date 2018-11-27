2018-11-27T11:14:09+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео перебегающего перед машиной подростка

Школьник чуть не угодил под колеса
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на камеру видеорегистратора попал подросток, перебегающий дорогу прямо перед проезжающей машиной. Запись опубликовали в социальных сетях. Ее сделали в конце ноября на переулке Пилотов в Советском районе. Школьник чуть не угодил под колеса автомобиля, даже двух. Одна машина ехала с улицы Костычева, другая, с регистратором, подъезжала к повороту.

Автор видео просит родителей напомнить Правила дорожного движения своим детям.

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В Брянске подросток чуть не угодил под колеса машины.Видео: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

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