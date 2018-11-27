В Брянске при столкновении двух иномарок ранен 10-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-27T10:51:34+03:00

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В Советском районе Брянска при столкновении двух иномарок травмы получил десятилетний ребенок. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщили медики в дежурную часть ГИБДД днем в понедельник, 26 ноября. Ему поставили диагноз «сотрясение мозга».

Во время предварительной проверки выяснили, что ДТП случилось в воскресенье, 26 ноября, около трех часов дня возле дома №130 на улице Спартаковской. Столкнулись «Тойота Рав4» и «Деу Матиз». Ребенок ехал во второй иномарке, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, на выходных еще один ребенок получил травмы в ДТП. Четырехлетний малыш выпал через заднюю дверь маршрутного такси.

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