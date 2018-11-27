СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-27T10:36:58+03:00

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В Брянске из маршрутного такси выпал четырехлетний ребенок. Вечером в понедельник, 26 ноября, медики сообщили, что к ним после ДТП обращался пострадавший. Малышу поставили диагноз «ушиб головы». Его отпустили домой, назначив лечение.

Выяснилось, что дорожно-транспортное происшествие случилось еще в субботу, 24 ноября, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Ребенок выпал из маршрутки после того, как в микроавтобусе открылась задняя дверь. Это случилось около половины одиннадцатого возле дома №257 на улице Бежицкой.

Полицейские проводят провекру по факту ДТП.

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