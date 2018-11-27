2018-11-27T10:36:58+03:00
Происшествия

В Брянске из маршрутного такси выпал четырехлетний ребенок

В микроавтобусе открылась задняя дверь
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

В Брянске из маршрутного такси выпал четырехлетний ребенок. Вечером в понедельник, 26 ноября, медики сообщили, что к ним после ДТП обращался пострадавший. Малышу поставили диагноз «ушиб головы». Его отпустили домой, назначив лечение.

Выяснилось, что дорожно-транспортное происшествие случилось еще в субботу, 24 ноября, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Ребенок выпал из маршрутки после того, как в микроавтобусе открылась задняя дверь. Это случилось около половины одиннадцатого возле дома №257 на улице Бежицкой.

Полицейские проводят провекру по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горе-автоугонщик из Брасова снес столб и три забора
Обустроили «Теремок»!
Памяти Александра Панченко
В Брянске сняли на видео перебегающего перед машиной подростка
В Брянске при столкновении двух иномарок ранен 10-летний ребенок
Жительницу Брянска осудили за мошенничество с субсидией на оплату коммуналки
Подробности ДТП на Кургане в Брянске: один человек погиб, двое пострадали
Брянец получил три года тюрьмы за хранение патронов и наркотиков
Брянских энергетиков наказали за холодные батареи в квартирах
На Кургане Бессмертия в Брянске лоб в лоб столкнулись две иномарки: погиб водитель
В Суземке в четверг закроют железнодорожный переезд
На ярмарках выходного дня в Брянске продали овощей и фруктов на 23 миллиона рублей
БМЗ и «КАМАЗ» поделились лучшими практиками
Суд оправдал брянца, обвиняемого в организации заказного убийства бизнесмена
Брянский хор стал стал победителем международного конкурса
Брянск назвали самым курящим городом страны
В Брянске прошел форум о лабораторных исследованиях
Брянец, предлагавший за деньги устроить на работу в полицию, получил год колонии
Брянская область заняла 20-е место в рейтинге по уровню промышленного производства
30 ноября в Брянске пройдут торжества в честь 150-летия Володарского района