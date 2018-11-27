2018-11-27T10:22:40+03:00
Происшествия

Жительницу Брянска осудили за мошенничество с субсидией на оплату коммуналки

Женщина получила условный срок
Марина АНТОНОВА
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Из бюджета Брянской области выделили на компенсацию 86 тысяч рублей.Из бюджета Брянской области выделили на компенсацию 86 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительницу Брянска осудили за мошенничество при получении субсидии на оплату коммуналки. 36-летнюю женщину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу.

- В суде установили, что обвиняемая была генеральным директором одной фирмы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она сделала и заверила справки о своих доходах и доходах своего мужа. По документам они получали мало, поэтому отдел соцзащиты предоставил семье субсидию на оплату ЖКХ.

Компенсацию она получала с июня 2015-го по январь 2016 года. И с июня 2016-го по май 2018 года. Из бюджета Брянской области за это время выделили 86 тысяч рублей.

Осужденная вернула все деньги еще до того, как ей вынесли приговор.

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