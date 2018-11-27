2018-11-27T10:52:47+03:00
Происшествия

Подробности ДТП на Кургане в Брянске: один человек погиб, двое пострадали

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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Появились подробности страшной автоаварии на Кургане Бессмертия в Брянске. При лобовом столкновении двух иномарок один человек погиб и двое получили травмы, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Напомним, авария случилась в начале двенадцатого ночи в понедельник, 26 ноября, возле дома №59/1 на улице Дуки. Водитель «Мерседес-Бенц» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хендай Элантра». 30-летний автомобилист второй иномарки погиб от полученных травм на месте ДТП. 48-летнюю и 49-летнюю пассажирок «Хендай» госпитализировали с различными травмами.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Экспертиза показала, что водитель «Мерседеса» был трезвый. Правоохранители решают вопрос о возбуждении на него

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