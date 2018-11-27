Брянец получил три года тюрьмы за хранение патронов и наркотиков

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-27T09:44:54+03:00

Мужчина обманул одного из покупателей в охотничьем магазине

Изменить размер текста: A A

Житель Мглинского района получил три года и два месяца колонии строгого режима за хранение патронов и наркотиков. Приговор не вступил в законную силу.

- В суде установили, что осенью прошлого года брянец в Почепском районе купил магазин с десятью патронами калибра 7,62 миллиметра, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Они подходят к пулеметам и автоматам. Боеприпасы он незаконно хранил у себя дома в мглинской деревне Трусовка до 26 июня.

В ноябре прошлого года в одном из охотничьих магазинов в Брянске он обманул покупателя – сказал, что у него есть разрешение на ношение и хранения оружия. И попросил купить для него порох. Тот согласился.

Приехав домой, мужчина сделал из взрывчатого вещества девять патронов 16-го калибра. Боеприпасы могли использоваться в огнестрельном гладкоствольном оружии.

Кроме того, во время обыска у него дома нашли маковую соломку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».