2018-11-27T09:20:28+03:00
Общество

Брянских энергетиков наказали за холодные батареи в квартирах

Пока повезло только жителям шести домов в Володарском районе
Марина АНТОНОВА
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В своих квартирах мерзнут и жители других районов Брянска.В своих квартирах мерзнут и жители других районов Брянска.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянских энергетиков наказали за холодные батареи в многоквартирных домах жителей Володарского района. Прокуратура провела проверку после многочисленных жалоб.

- Выяснилось, что в ноябре ГУП «Брянсккоммунэнерго» необоснованно снижало температуру воды в тепловых сетях, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В итоге температура батарей в квартирах не соответствовала утвержденным нормам по графику. Температура теплоносителя была занижена на 10-15 градусов.

Тепло замеряли в шести домах на улицах Димитрова, Профсоюзов, Афанасьева, Гоголя, 12 лет Октября и Мичурина.

На начальника Фокинского участка ГУП «Брянсккоммунэнерго» завели административное дело, которое направили для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию. Директору предприятия внесли представление об устранении нарушений. Сейчас тепло вернулось в эти шесть домов.

Но жители и других районов Брянска мерзнут в своих квартирах. Похоже, в этом году энергетики экономят как никогда.

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