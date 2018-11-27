На Кургане Бессмертия в Брянске лоб в лоб столкнулись две иномарки: погиб водитель
При лобовом столкновении двух иномарок на Кургане Бессмертия в Брянске погиб водитель одной из них. Автоавария случилась вечером в понедельник, 26 ноября, на улице Дуки. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
Очевидцы пишут, что столкнулись «Мерседес» и «Хендай Элантра». На место выезжали спасатели и медики скорой помощи. По словам пользователей, водитель «Мерседеса» ехал с превышением скорости. Погиб автомобилист в «Хендай». Его мать, которая ехала в машине, получила травмы.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
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