На Кургане Бессмертия в Брянске лоб в лоб столкнулись две иномарки: погиб водитель

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-27T09:01:25+03:00

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При лобовом столкновении двух иномарок на Кургане Бессмертия в Брянске погиб водитель одной из них. Автоавария случилась вечером в понедельник, 26 ноября, на улице Дуки. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Очевидцы пишут, что столкнулись «Мерседес» и «Хендай Элантра». На место выезжали спасатели и медики скорой помощи. По словам пользователей, водитель «Мерседеса» ехал с превышением скорости. Погиб автомобилист в «Хендай». Его мать, которая ехала в машине, получила травмы.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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