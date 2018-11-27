В Суземке в четверг закроют железнодорожный переезд
Проехать можно будет через 487 километр
В Госавтоинспекции просят заранее спланировать свой маршрут.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Суземке в четверг, 29 ноября, закроют железнодорожный переезд 489 километр. Проезд перекроют с девяти часов утра до пяти часов вечера, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автомобилисты смогут проехать на соседнем переезде – 487 километр. В Госавтоинспекции просят заранее спланировать свой маршрут.
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