В Суземке в четверг закроют железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-27T08:43:21+03:00

Проехать можно будет через 487 километр

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В Суземке в четверг, 29 ноября, закроют железнодорожный переезд 489 километр. Проезд перекроют с девяти часов утра до пяти часов вечера, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автомобилисты смогут проехать на соседнем переезде – 487 километр. В Госавтоинспекции просят заранее спланировать свой маршрут.

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