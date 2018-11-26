На ярмарках выходного дня в Брянске продали овощей и фруктов на 23 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-26T18:32:35+03:00

Каждую субботу свою продукцию выставляли около 80 сельхозтоваропроизводителей из 17 районов области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Торговые точки работали с 4 августа по 18 ноября

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В Брянске завершили работу ярмарки выходного дня. Их итоги подвели 26 ноября на совещании в Брянской городской администрации.

Каждую субботу свою продукцию выставляли около 80 сельхозтоваропроизводителей из 17 районов области.

За все время ра боты ярмарок брянцы купили 985 тонн картофеля, 31 тонны свеклы, 55 тонны моркови, 54 тонны лука, 92,6 тонны капусты, 74 тонны зерна, 34 тонны томатов, 6,1 тонны огурцов, 61,5 тонны яблок и груш, 5,9 тонны меда. На это потратили больше 23 миллионов рублей.

Как отметили в горадминистрации, цена на овощи и фрукты была ниже средних цен.

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