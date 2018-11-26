Суд оправдал брянца, обвиняемого в организации заказного убийства бизнесмена
Приговор пока не вступил в законную силу
Участие в преступлении 60-летнего горожанина доказать не смогли.Фото: Иван ВИСЛОВ
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По решению суда в Брянске оправдали 60-летнего горожанина, обвиняемого в организации заказного убийства и разбойного нападения.
По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый обратился к незнакомцу с предложением за деньги убить предпринимателя и украсть у него деньги. Часть средств "киллер" мог бы оставить себе. Но "нанятый убийца" сообщил о заказе полицейским.
23 ноября коллегия присяжных заседателей вынесла брянцу оправдательный вердикт, пишут на сайте Советского районного суда.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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