Суд оправдал брянца, обвиняемого в организации заказного убийства бизнесмена

СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-26T18:13:31+03:00

Участие в преступлении 60-летнего горожанина доказать не смогли. Фото: Иван ВИСЛОВ

Приговор пока не вступил в законную силу

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По решению суда в Брянске оправдали 60-летнего горожанина, обвиняемого в организации заказного убийства и разбойного нападения.

По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый обратился к незнакомцу с предложением за деньги убить предпринимателя и украсть у него деньги. Часть средств "киллер" мог бы оставить себе. Но "нанятый убийца" сообщил о заказе полицейским.

23 ноября коллегия присяжных заседателей вынесла брянцу оправдательный вердикт, пишут на сайте Советского районного суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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