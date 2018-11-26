2018-11-26T18:13:31+03:00
Общество

Суд оправдал брянца, обвиняемого в организации заказного убийства бизнесмена

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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Участие в преступлении 60-летнего горожанина доказать не смогли.Участие в преступлении 60-летнего горожанина доказать не смогли.Фото: Иван ВИСЛОВ
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По решению суда в Брянске оправдали 60-летнего горожанина, обвиняемого в организации заказного убийства и разбойного нападения.

По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый обратился к незнакомцу с предложением за деньги убить предпринимателя и украсть у него деньги. Часть средств "киллер" мог бы оставить себе. Но "нанятый убийца" сообщил о заказе полицейским.

23 ноября коллегия присяжных заседателей вынесла брянцу оправдательный вердикт, пишут на сайте Советского районного суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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