2018-11-26T17:10:57+03:00
Общество

Брянск назвали самым курящим городом страны

Специалисты опросили жителей всего лишь 20 населенных пунктов
Мария Дедкова
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Замкнули двадцатку Новосибирск, Омск и Казань.Замкнули двадцатку Новосибирск, Омск и Казань.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Брянск возглавил рейтинг самых курящих городов России по версии агентства Зум Маркет. Эксперты задали жителям населенных пунктов три вопроса: Вы курите? Члены Вашей семьи курят? Раньше Вы курили? Респондентами стали мужчины и женщины в возрасте от 23 до 76 лет. Общая выборка - 2600 интервью. Почему-то специалисты опросили только жителей 20 городов.

На основе этих данных и составили ранжированный список. На первой строчке оказался Брянск, на второй - Москва, на третьей - Краснодар. Замкнули двадцатку Новосибирск, Омск и Казань. К слову, соседних городов в рейтинге не оказалось.

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