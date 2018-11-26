В Брянске прошел форум о лабораторных исследованиях
Медики собрались в клинико-диагностическом центре
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В Брянске прошел научный форум, посвященный лабораторным исследованиям.
С 21 по 22 ноября в клинико-диагностическом центре, медики знакомили коллег с новыми лабораторными технологиями и нормативными изменениями в лабораторной медицине, сообщают на сайте учреждения.
Специалисты из Центрального федерального округа обсуждали актуальные вопросы лабораторной диагностики, знакомились с выставкой оборудования, принимали участие в круглых столах.
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