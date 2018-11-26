Брянец, предлагавший за деньги устроить на работу в полицию, получил год колонии
В Брянске за аферу осудили 43-летнего горожанина. Мужчина за деньги предлагал устроить на работу в полицию за деньги.
- В июле брянец пообещал обратившемуся к нему знакомому оказать содействие в трудоустройстве за 200 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -При этом исполнять указанные обязательства он не собирался и не имел такой возможности.
После получения 100 тысяч рублей афериста задержали полицейские.
Суд назначил виновному наказание - год и два месяца колонии-поселения.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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